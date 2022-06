1 Lirim Hoxha erzielte in der vergangenen Saison im Dress der Blauen sechs Tore. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach Ruben Reisig und Mohamed Baroudi wechselt auch Stürmer Lirim Hoxha von den Stuttgarter Kickers zu Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg. Ist Keeper Maximilian Otto der Nächste?















Seine Quote war beachtlich: In neun Spielen in der vergangenen Saison der Fußball-Oberliga erzielte Lirim Hoxha sechs Tore für die Stuttgarter Kickers. In der Rückrunde schaffte es der Stürmer aber nur noch selten überhaupt in den Kader der Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal. Nun hat sich der 20-Jährige mit den Wurzeln im Kosovo für einen Tapetenwechsel entschieden und beim Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben.