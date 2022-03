1 Mijo Tunjic (li.), Lukas Hoffmann: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kickers und Freiberg geht weiter – am kommenden Mittwoch steigt das Rückspiel in Degerloch. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Wie nicht anders zu erwarten, wird das ausgefallene Fußball-Oberligaspiel zwischen dem SGV Freiberg und dem SV Oberachern mit 3:0 gewertet. SVO-Sportdirektor Marc Lerandy kündigte an, keinen Einspruch einzulegen.















Link kopiert

Stuttgart - „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierten die Fans des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers am 19. Februar nach dem 3:0 beim FC Astoria Walldorf II. Da der SV Oberachern am gleichen Tag wegen mehreren Coronafällen und einigen verletzten Spielern nicht beim SGV Freiberg angetreten war, konnten die Blauen mit dem Sieg im Badischen an den zur Tatenlosigkeit verurteilten Freibergern in der Tabelle vorbeiziehen. Diese Konstellation hielt auch noch am vergangenen Spieltag an, als die Kickers (1:0 beim SSV Reutlingen) und Freiberg (3:0 gegen den FC Astoria Walldorf II) jeweils ihre Spiele gewannen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Mo Baroudi zu seinem auslaufenden Vertrag: „Die Verhandlungen mit den Kickers laufen“

Nun aber steht fest, dass die Freiberger wie erwartet die drei Punkte aus der Partie gegen Oberachern kampflos erhalten, da der Gegner nach Paragraf 73 der Rechts- und Verfahrensordnung des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) unrechtmäßig nicht angetreten war. Paragraf 46 der WFV-Spielordnung sieht eine 0:3-Wertung vor. Zudem muss der SVO die Kosten des Verfahrens in Höhe von 15 Euro tragen.

Direktes Duell am 9. März

In der Tabelle führen die Freiberger nach dem Urteil wieder mit zwei Punkte Vorsprung auf die Kickers. Die formale Berücksichtigung im Klassement kann aber erst nach Ende der Einspruchsfrist erfolgen. Dazu hat Oberachern zehn Tage Zeit. SVO-Sportdirektor Marc Lerandy kündigte gegenüber unserer Redaktion bereits am Freitag an, keinen Einspruch einzulegen: „Wir haben intern besprochen, dass wir es sein lassen, weil es nichts bringt und wir nur unnötige Energie reinstecken würden. Das heißt aber nicht, dass wir das Urteil richtig finden, ich finde es sogar ganz schlimm, denn wir hatten viele Coronafälle und verletzte Spieler.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: News aus dem Amateurfußball

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Direktaufstieg in die Regionalliga geht unterdessen ungebremst weiter. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) steigt im Gazi-Stadion auf der Waldau das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen den Kickers und Freiberg. Zuvor spielen die Blauen an diesem Samstag (14 Uhr) daheim gegen die TSG Backnang, der SGV gastiert bei den SF Dorfmerkingen. Ausrutscher wollen beiden tunlichst vermeiden.