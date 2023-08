2:2, 2:1, 0:0 – das waren die bisherigen Resultate gegeneinander, allesamt in der Verbandsliga. Für den 1. FC Normannia Gmünd war die Partie gegen den FC Holzhausen das erste Heimspiel in der Fußball-Oberliga seit vier Jahren – und darauf freuten sich die Gastgeber besonders. Vor allem, weil der Start in die Saison mit einem – allerdings eher schmeichelhaften – 1:0-Sieg beim SSV Reutlingen im Stadion an der Kreuzeiche begonnen hatte.

Augen richten sich auf Janik Michel

Auch der FC Holzhausen hatte einen super Start mit dem 3:0 gegen den FC Nöttingen. Und von daher waren die Gastgeber gewarnt. „Der FC Holzhausen hat mit Janik Michel einen herausragenden Stürmer“, weiß Gmünds Trainer Zlatko Blaskic nicht erst, seit Michel zum Auftakt alle drei Tore für den FCH geschossen hat. Und so hatten Blaskic und seine Aufsteiger-Truppe ein besonderes Augenmerk auf den Torjäger der Gäste.

Gemeinsam haben Gmünd und Holzhausen aber auch, dass sie bei der Aufarbeitung ihrer Auftaktsiege kritisch vorgingen. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, merkte Holzhausens Coach Benjamin Maier an, der beim 3:0-Erfolg mit der Balance zwischen Offensive und Defensive nicht zufrieden war. Defensiv stand sein Team im Vergleich zur Vorbereitung besser, offensiv sah Maier noch einige Luft nach oben.

Sein Gegenüber Blaskic berichtete von „20, 25 Minuten“ Videoanalyse der Partie an der Kreuzeiche, wo er schon „viele guten Dinge“ gesehen hatte, aber auch einen Mangel an „geistiger Schnelligkeit und der notwendigen Widerstandsfähigkeit, die es braucht in der Oberliga“. Das wollte er beim Spiel gegen Holzhausen besser sehen, aber: „Ich wollte da auch keine Doktorarbeit daraus machen.“ Das kann Benjamin Maier, dessen Team in der ersten Runde aus dem wfv-Pokal ausgeschieden war, nur unterschreiben, denn: Entscheidend ist auf’m Platz. Und da ging es rund.

Erste Halbzeit

Schon vor dem Anpfiff fiel Gmünd-Trainer Blaskic ein kleiner Stein vom Herzen: Der in Reutlingen nach 65 Minuten ausgewechselte Tim Grupp konnte spielen, und obwohl Blaskic seinen Einsatz vor der Partie offengelassen hatte, stand Grupp in der Start-Elf und verschaffte dem Gastgeber defensive Stabilität. Maier setzte auf der Gegenseite in der Startformation auf Noah Haller, Kevin Müller und Lysander Skoda statt im Vergleich zu Nöttingen Enrico Huss, Marc Wissmann und Lars Czerwonka, die alle drei erst mal auf der Bank Platz nahmen. Neuzugang Antonio Babic, der gegen den FCN für viel frischen Offensiv-Wind gesorgt hatte, war wieder mit von der Partie. „Noah Haller hat es richtig gut gemacht, als er reinkam gegen Nöttingen und hatte ein gute Trainingswoche. Außerdem wollten wir gezielt mehr mit Flanken von außen arbeiten, deshalb hat er den Vorzug vor Enrico Huss erhalten“, klärte Coach Maier auf. Skoda für Wissmann hatte zwei Gründe: „Marc war unter der Woche krank und konnte nicht voll trainieren. Zudem wollten wir eine gewisse Körperlichkeit ins Spiel bringen.“ Das klappte: Für einen Check kassierte Skoda in der 53. Minute den Gelben Karton. Und Kevin Müller durfte für eine gute Trainingswoche ran und hatte zwei dicke Chancen – „und Lars (Czerwonka) kam ja später auch noch rein.“

Die ersten 25, 30 Minuten gehörten den Gastgebern, die zwar oft vor das Holzhausener Tor kamen, aber insgesamt sehr ungefährlich blieben. „Gefühlt hatten die 10 bis 13 Eckbälle“, meinte Maier, „da haben sie uns phasenweise eingeschnürt.“ Die Offensivwelle der Normannen ebbte ab, und Holzhausen bekam mehr und mehr Zugriff auf die Partie. Nach einer halben Stunde war es dann scheinbar so weit: Der Ball zappelte im Netz. Janik Michel hatte nach einem Freistoß getroffen. Aber Schiedsrichter Alexander Rösch hatte eine Abseitsposition gesehen. „Das kann ich nicht beurteilen“, lässt Maier ein bisschen Wind durch die Zähne pfeifen. Es war ein knappes Ding. Dennoch war das das Signal zum Angriff. Und Gmünd-Keeper Yannick Ellermann machte da weiter, wo er in Reutlingen aufgehört hatte. Nach 33 Minuten rettete er gegen Kevin Müller in höchster Not – „das war die klarste Chance vor der Halbzeit“, so Maier. Nachdem Maier Marius Oberle (Zerrung) noch vor dem Pausenpfiff gegen Marc Wissmann tauschen musste, war Halbzeit. 0:0.

Zweite Halbzeit

Auch in den zweiten 45 Minuten waren zunächst die Gastgeber das aktivere Team, und Holzhausen war in der Defensive gefordert. So kam es, wie es kommen musste: Nach einer Stunde gingen die Gastgeber durch den österreichischen Ex-Profi Alexander Aschauer, der schon für RB Salzburg und Austria Lustenau aktiv war, in Führung.

Die Gäste versuchten, den Ausgleich zu erzielen und wurden dadurch hinten anfälliger für Konter. Die Gastgeber begannen eine Viertelstunde vor Schluss durch Wechsel den Rhythmus aus dem Spiel zu nehmen, was ihnen ganz gut gelang. So kam auch Miladin Filipovic zu einem Einsatz – rund zwei Monate nach seinem letzten Pflichtspiel. „Dass er wieder da ist, ist unglaublich wichtig für uns“, meinte Blaskic. In der Schlussviertelstunde konnte Filipovic aber keine Akzente setzen. FCH-Coach Maier nutzte einen Gmünder Doppelwechsel in der 73. Minute, um mit Harut Arutunjan für Nils Schuon noch einmal die Offensivkraft zu erhöhen. Fast hätte das Erfolg gehabt: In der 89. Minute lenkt Cerberus Ellermann einen Huss-Kopfball nach einer Ecke gerade noch über die Latte, und kurz vor dem Abpfiff knallte Janik Michel einen Freistoß aus 18 Metern aufs Gmünder Tor – und traf nur die Latte. Pech – Abpfiff – vorbei!

Trainerstimme

Benjamin Maier (FC Holzhausen): „Ich denke, dass im Grunde genommen der Sieg für Normannia Gmünd in Ordnung ist. Allerdings hatten wir die besseren Chancen. Da waren allein drei Hundertprozentige dabei. Ärgerlich für uns war, dass wir zwei Spieler verloren haben. Marius Oberle musste wegen einer Zerrung raus, und Antonio Babic hat einen Muskelfaserriss und wird jetzt ein paar Wochen ausfallen. Allgemein waren wir nicht so gut, wie man sein muss, um die Punkte mitzunehmen.“

1. FC Normannia Gmünd – FC Holzhausen 1:0 (0:0)

1. FC Normannia Gmünd: Yannick Ellermann – Melih Caliskan (73. Miladin Filipovic), Tim Grupp, Alexander Aschauer, Marvin Gnaase (90. Gentian Lekaj), Adnan Rakic, Tobias Rössler, Nico Molinari (73. Jonas Kurz), Henrick Selitaj (78. Kelecti Nkem), Valerio Avigliano, Fabian Kianpour.

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Noah Haller, Carlos Antonio Konz, Kevin Müller, Max Brendle, Marius Oberle (44. Marc Wissmann), Lysander Skoda, Antonio Babic (57. Lars Czerwonka), Nils Schuon (73. Harut Arutunjan), Niklas Schäuffele, Janik Michel.

Tor: 1:0 Alexander Aschauer (60.).

Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach); Fabian Baiz, Kevin Popp

Zuschauer: 417.