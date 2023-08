Der FC Holzhausen hat sich im Hälfte zwei in seiner Oberliga-Heimpartie gegen den FV Ravensburg gesteigert und ging verdient in Führung. Doch eine Schiedsrichterentscheidung kostete des Sieg.

Der ruhmreiche FV Ravensburg, der in seiner Geschichte des Öfteren vor dem Sprung in die zweite deutsche Liga stand, muss seit geraumer Zeit kleine Brötchen backen – auch in dieser Saison. Drei Spiele – kein Sieg – kein „prickelnder Start“ (Holzhausens Coach Benjamin Maier). Holzhausen seinerseits hatte zwar einen Start nach Maß mit dem 3:0 gegen Nöttingen, danach war aber der Wurm drin. In den zwei Auswärtsspielen gab es eine knappe und eine deutliche Niederlage. So hatten sich die Maier-Mannen gegen Ravensburg eine Menge vorgenommen. „Es war die klare Zielsetzung für diese Saison, daheim besser abzuschneiden“, sagt Maier.

Erste Halbzeit

Doch Holzhausen kam im ersten Durchgang nicht richtig ins Spiel. Zwar hatte der FC nach Standards durch Max Brendle und Lysander Skoda zwei gute Chancen, doch insgesamt war Ravensburg besser und machte mehr fürs Spiel. Beiden Teams war jedoch anzumerken, dass sie ein großes Augenmerk auf die Defensive legen wollten, um dem Gegner nicht ins offene Messer zu laufen. Maier hatte mit seinem Team am Zweikampfverhalten gearbeitet – das war deutlich zu sehen.

Zudem setzte er mit Lysander Skoda auch wieder auf mehr Körperlichkeit. Im Vergleich zum Spiel in Reutlingen baute er sein Team kräftig um. Noah Haller, Andrej Schlecht, Kevin Müller, Marc Wissmann und Nils Schuon waren nicht von Anfang an dabei, dafür setzte er neben Skoda auch auf Julian und Marius Oberle, Enrico Huss und Fabio Pfeifhofer. Da auch die Ravensburger wie erwartet robust und zweikampfstark auftraten, stand es zur Pause 0:0.

Zweite Halbzeit

In Durchgang zwei ein umgekehrtes Bild. Holzhausen war die aktivere Mannschaft. Der hohe Einsatz des FC Holzhausen – und die Wechsel von Trainer Maier – zahlten sich nach 67 Minuten aus. Maier hatte Nils Schuon für Julian Oberle und Oliver Grathwol für Lysander Skoda gebracht – und kurz vor dem 1:0 auch noch Kevin Müller für Lars Czerwonka. Und dann schlug Fabio Pfeifhofer zu – 1:0.

Die Freude währte nicht lang, denn wie zuletzt in Reutlingen kassierten die Holzhausener auch zu Hause einen Elfmeter: Schiedsrichter Michael Zeiher von der Schiedsrichtergruppe Ludwigsburg zeigte nach einer Grätsche im Strafraum, bei der Marius Oberle angeblich mit der Hand am Ball war, nur zwei Minuten nach der Führung auf den Punkt, und Ivo Colic ließ sich die Chance zum 1:1 nicht nehmen. Dabei blieb es bis zum Schluss, nachdem Henning Schwenk mit einer Glanzparade die Niederlage der Holzhausener verhinderte.

FC Holzhausen – FV Ravensburg 1:1 (0:0)

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Marius Oberle, Enrico Huss (86. Noah Haller), Janik Michel, Lars Czerwonka (67. Kevin Müller), Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Lysander Skoda (62. Oliver Grathwol), Julian Oberle (62. Nils Schuon), Niklas Schäuffele, Carlos Antonio Konz.

FV Ravensburg: Haris Mesic – Paul Strauß (65. Tim Lauenroth), Thomas Zimmermann, Manuel Geiselhart, Jannik Fippl, Felix Schäch, Rojhat Demir (71. Daniel Schachtschneider), Marek Bleise, Ivo Colic (90.+2 Yannik Egle), Dennis Blaser (83. Gabriel Galinec), Jogn Schmidtke.

Tore: 1:0 Fabio Pfeifhofer (67.), 1:1 Ivo Colic (69., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Michael Zeiher (Poppenweiler); Jonas Rosenberger, Felix Günter.

Zuschauer: 250.