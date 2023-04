1 Der Einsatz bei Holzhausen stimmte – im Ergebnis stand dennoch eine Niederlage. Foto: Andy Wagner

Nach 12 Zählern in Serie hatte der Aufsteiger den FV Ravensburg zu Gast. Die Mannen von Trainer Michael Schilling stehen schon mit dem Rücken zur Wand.

Erste Halbzeit

Die Platzherren beginnen mit gleicher Aufstellung wie in Oberachern, Druck entfachen aber zunächst die Gäste. Als zu Beginn Oli Grathwol mit einer Grätsche zur Ecke klären muss, hat in der Folge Ravensburgs Samuel Boneberger die erste große Chance. Nachdem auf der Gegenseite Oli Grathwol zum Abschluss kommt, war es nach sechs Minuten Demir Rojhat, der die Platzherren überrascht, als er einen Diagonalball aus dem Halbfeld von Tim Lauenroth zur Führung nutzt. Keine fünf Minuten später spielt Kevin Müller einen langen Ball auf Fabio Pfeifhofer, der den Keeper ausschaut und zum 1:1 einschiebt. Nun ist Holzhausen besser im Spiel, und Janik Michel braucht etwas zu lange für seinen Abschluss. Auf der Gegenseite lässt der Ex-Nagolder Daniel Schachtschneider in Laufduellen seine alte Klasse aufblitzen. Pech hat Bobo Müller, als sein Abschluss noch an die Latte bugsiert wird. Kalte Dusche in der 35. Minute, als Carlos Konz einen hohen Ball falsch einschätzt und Tim Lauendorf dieses Geschenk zur Pausenführung nutzen kann.

Zweite Halbzeit

Wer einen Angriffswirbel in der zweiten Hälfte von den Gastgebern erwartet hat, sieht sich zunächst getäuscht. Ungenaues Passspiel mit vielen von den Gästen erzwungenen Unterbrechungen ist angesagt. Nach einer kurzen Drangphase ist es Torspieler Kevin Fritz, welcher einen Distanzschuss von Demir Rojhat entschärfen muss. Eine Direktabnahme von Fabio Pfeifhofer landet am Außennetz. Das Heimpublikum hofft dennoch auf den Ausglich, als der eingewechselte Marc Wissmann etwas unnötig im Strafraum gefoult wurd. Der an diesem sehr unglücklich agierende Janik Michel schnappt sich das Kunstleder und schließt ganz schwach mittig in den Kasten ab, sodass Gästekeeper Haris Mesic keinerlei Probleme hat, die Kugel abzuwehren. Egal, ob Pascal Schoch, dessen Abschluss knapp vorbei geht, oder Oli Grathwol – an diesem Tag willt einfach nichts klappen. So muss sogar Kevin Fritz ein weiteres Mal bei einer der wenigen Gästeaktionen mit einer tollen Parade einen höheren Rückstand verhindern. So retten die Gäste mit viel Zeitspiel, gepaart mit einer sechsminütigen Nachspielzeit, den Erfolg über die Zeit.

FC Holzhausen – FV Ravensburg 1:2 (1:2 )

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Kevin Müller (76. Tim Göttler), Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Heiko Belser, Niklas Schäuffele(67. Simon Bock) Oliver Grathwol (67. Marc Wissmann); Carlos Antonio Konz, Nils Schuon, Jascha Fiesel, Paul Strauß, Gabriel Galinec.