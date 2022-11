1 Der FC Holzhausen um Oliver Grathwol (rechts) erkämpfte sich einen verdienten Punkt. Foto: Baumann/Britsch

Einen nie erwarteten Punkt hat der FC Holzhausen beim souveränen Spitzenreiter der Fußball-Oberliga geholt. Dabei war sogar mehr drin.















Zum ersten Rückrundenmatch musste der FC Holzhausen zum souveränen Tabellenführer den Kickers auf die Stuttgarter Waldau. Am Ende entführten die Gäste aus dem Sulzer Teilort beim 2:2 einen Punkt. Mit ein bisschen mehr Glück hätte der FC Holzhausen – hätte er eine seiner Großchancen genutzt – auch gewinnen können. Allerdings trafen die Kickers zweimal das Aluminium. Zum Saisonstart hatte es noch in der allerersten Partie 0:4 geheißen – für die damaligen Holzhausener Gäste aus Stuttgart.

Erste Halbzeit

Keine zwei Minuten waren gespielt, da passte Kevin Dickelhuber von der rechten Seute auf den am Fünfmeterraum lauernden David Braig, der ohne Schwierigkeiten einschieben konnte. Auch in der Folgezeit machten die Gastgeber mächtig Druck. Als jedoch Kevin Müllerr schon fünf Minuten später aus der Distanz abzog, überraschte er den zu weit vor dem Kasten stehenden Ramon Castellucci mit dem 1:1. Glück hatte danach Holzhausens Keeper Kevin Fritz, als die Kickers nur die Latte trafen. Ein wenig Glück war auch dabei, dass ein Abschluss von David Braig, der per traumhaftem Außenreistpass von Kevin Dicklhuber steil geschickt worden war, knapp vorbei ging.

Als jedoch auf der anderen Seite Janik Michel steil geschickt wurde, gewann dieser das Laufduell und erzielte abgezockt das 1:2. Die Truppe von Trainer Pascal Reinhardt setzte auch weiter brandgefährliche Konter gegen die sonst so souveräne Heimabwehr. Die nächste Möglichkeit hatten wieder die Kickers, doch die Gäste konnten auf der Linie klären. Ein Freistoß aus dem Halbfeld sorgte nach einem Kopfball von Niclas Kolbe für dann doch das 2:2. Aber auch bei den Kickers klappte nicht alles, was ein paar Fehlpässe in der Folgezeit zeigten. Mit einem Michel-Abschluss ging eine abwechslungsreiche erste Hälfte zu Ende – für die Zuschauer. Die Trainer hätten es gerne mit ein wenig weniger Adrenalin gehabt.

Zweite Halbzeit

Eine Braig-Möglichkeit bildete den Auftakt der zweiten Hälfte. Eine Riesenmöglichkeit gab es dann für Kevin Müller, der an Castellucci scheitert. Die Stuttgarter Führung hätte eigentlich David Braig erzielen müssen – er verzog jedoch knapp. Kurz darauf verhinderte dies mit einer Glanzparade Kevin Fritz.

Die Hausherren drückten nun auf den Führungstreffer, obwohl auf der Gegenseite Kevin Müller eine klare Möglichkeit aus sechs Metern liegen ließ. Kevin Fritz war es wieder, der in der Folge den Ball auf der Linie festhielt. Die Platzherren versuchten nun alles, aber Dickelhuber traf nur die Latte. So blieb es beim sensationellen Remis für Holzhausen, das durchaus verdient war. Auch der Gegner attestierte dem FCH, "dass Holzhausen in dieser Saison der bisher stärkste Gegner war, der auf der Waldau gastiert hat".

SV Stuttgarter Kickers – FC Holzhausen 2:2 (2:2)

SV Stuttgarter Kickers: Ramon Catellucci, David Kammerbauer, Denis Zagaria, Luigi Campagna, Kevin Dicklhuber, David Braig, Nico Blank (68. Marian Riedinger), Konrad Rihle (73. Loris Maier), Niclas Kolbe, Paul Polauke (68. Lukas Kiefer), Flamour Berisha (86. Markus Obernosterer).

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Marius Oberle, Kevin Müller (81. Domenico Mosca) , Enrico Huss (90.+2 Marcel Sieber), Janik Michel, Pascal Schoch (85. Andrej Schlecht), Fabio Pfeifhofer, Niklas Schäuffele (75. Julian Oberle), Oliver Grathwol, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon.

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern); Assistenten: Vincent Becker, Felix Stephan

Tore: 1:0 (2.) D. Braig, 1:1 (7.) K. Müller, 1:2 ( 16). J. Michel, 2:2 (28.) N. Kolbe,

Zuschauer: 3540