Nach der unnötigen Heimniederlage gegen den FV Ravensburg ging es für den FC Holzhausen zum badischen ATSV Mutschelbach. Im Hinspiel im Panoramastadion hatten die Holzhausener große Moral bewiesen und einen 0:3-Rückstand mit bedingungslosem Einsatz noch in ein 3:3-Remis verwandelt. Torreich geht es bei den Mutschelbachern oft zu, denn 53 erzielte Treffer vor der Partie zeugen von einer tollen Offensive, 54 Gegentreffer von einer nicht ganz sattelfesten Abwehr. Das versprach ein interessantes Feuerwerk gegen die Truppe von Trainer Pascal Reinhardt.

Erste Halbzeit

Wie erwartet, geht es furios los. Nach keine drei Minuten sind gespielt, als Kevin Müller nach Vorarbeit von Janik Michel die erste Chance des Spiels hat. Auch auf der Gegenseite wird es gefährlich, als Jonas Malsam nach einer Ecker per Kopf zum Abschluss kommt (5.), aber der Ball knapp über das Torgehäuse streift. Es geht hin und her, und Mutschelbachs Torhüter Dominic Bleich muss für sein Team per Glanzparade das 0:0 retten, nachdem es Janik Michel per Direktabnahme gefährlich gemacht hat. Die Gäste sind am Drücker und drängen auf das 0:1. Doch auf der Gegenseite streift ein Schuss von Jonas Malsam nur knapp am Pfosten vorbei, und ein Freistoß von Leon Preine bleibt in der Holzhausener Mauer hängen. Nachdem Janik Michel von zwei Mann geblockt wurde, ist erst einmal ein wenig mehr Ruhe im Spiel, ehe es – ungewohnt bei diesen beiden Teams – torlos in die Kabine geht.

Zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten beginnen mit einem Angriffswirbel der Gäste. Doch „Bobo“ Müllers Geschoss geht knapp über das Tor, der Abschluss von Heiko Belser neben das Gehäuse. Auf der Gegenseite versucht es Dennis Klemm aus der Distanz – doch auch da verfehlt das Spielgerät sein Ziel. Holzhausen drückt, ist überlegen, und Janik Michel eröffnet sich die Riesenchance zur Führung: Aber aus acht Metern schiebt er den Ball neben den Kasten. Auf der anderen Seite ist eine Parade von Kevin Fritz gegen den eingewechselten Tobias Stoll nötig, um den Rückstand zu verhindern. Pascal Reinhardt reagiert, wechselt in der 75. Minute Nils Schuon für Kevin Müller ein, sieben Minuten später Simon Bok für Oliver Grathwol. Gefährlich wird es nur aus der Distanz (Nils Schuon) und nach einem gefährlichen Rückpass des eingewechselten Simon Bok. Als alle schon mit einem 0:0 rechnen, kommt Lukas Linder für die Gastgeber in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Kopf an den Ball – und trifft tatsächlich zum glücklichen Führungstreffer für die Gastgeber, die mit zwei Auswechslungen noch Zeit von der Uhr nehmen und nach fünfminütiger Nachspielzeit über drei Punkte jubeln. Hängende Köpfe sieht man dagegen im Lager der Holzhausener.

ATSV Mutschelbach – FC Holzhausen 1:0 (0:0).

ATSV Mutschelbach: Dominic Bleich – Florian Henk, Jonas Malsam, Sebastian Weizel, Robin Mörmann (57. Tobias Stoll), Moritz Weißer, Kai Kleinert, Leon Preine (90.+4 Martin Kramer), Lukas Linder, Dennis Klemm (90.+4 Robin Schnürer), Christoph Batke.

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Kevin Müller (75. Nils Schuon), Enrico Huss, Carlos Antonio Konz, Max Brendle, Heiko Belser, Niklas Schäuffele, Oliver Grathwol (82. Simon Bok), Fabio Pfefhofer, Pascal Schoch, Janik Michel.

Tor: 1:0 Lukas Linder (90.+2).

Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach).

Assistenten: Michael Hilebrand, Jan Wenzel.