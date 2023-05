Der FC Holzhausen beendet seine erste Saison in der Oberliga auf Platz 7. Zum Abschluss gab es einen Erfolg gegen einen ganz Großen.

Der FC Holzhausen hat zum Abschluss der Saison noch einmal gezeigt, warum der Club aus dem Sulzer Stadtteil eine Bereicherung der Oberliga ist. Der Tabellenzweite und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation, die SG Sonnenhof Großaspach, wurde mit 2:1 geschlagen auf die Heimreise geschickt und damit Revanche für die knappe Hinrundenniederlage genommen. Dadurch beendete der FCH die Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Auch wenn es für beide Vereine in dieser Partie um nichts mehr ging, ist das doch ein weiterer Prestige-Erfolg für den FCH. Die Großaspacher waren darauf bedacht, gut aus der Partie herauszukommen, um bei den Relegationsspielen gegen den Rheinland-Pfalz/Saar-Vizemeister (TuS Koblenz oder Schott Mainz) ab 8. Juni mit voller Kraft die Rückkehr in die Regionalliga anzugehen.

Erste Halbzeit

Die Partie begann allerdings denkbar schlecht, denn bereits nach 22 Minuten sah sich Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt gezwungen zu wechseln: Noah Haller, zuletzt bei der Partie in Reutlingen (0:0) in der Startelf durfte aufs Feld, weil sich Max Brendle verletzt hatte. Sechs Minuten vor der Halbzeit ginge der Aufsteiger in Führung: Dem Großaspacher Bastian Fröhlich unterlief ein Eigentor. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause.

Zweite Halbzeit

Das muntere Spielchen vor 222 Zuschauern zum Saisonabschluss setzte sich in den zweiten 45 Minuten fort. Nur eine Gelbe Karte nach 56 Minuten (für Holzhausen) zeigte, dass sich beide Teams nicht sonderlich wehtaten. Marc Wissmann erhöhte mit seinem dritten Saisontor nach 64 Minuten auf 2:0 – der nach Empfingen wechselnde Pascal Schoch hatte die Vorarbeit geleistet. Der Jubel der Holzhausener Fans war noch nicht verklungen, da köpfte Volkan Celiktas das 2:1 und stellte den alten Abstand wieder her. Danach gab Pascal Reinhardt auch Simon Bok (70. für Marc Wissmann), Felix Burkhardt (80. für Kevin Müller) und Marcel Sieber (88. für Pascal Schoch) noch Gelegenheit, sich von den Fans auf dem Rasen zu verabschieden. Vor den Tore tat sich jedoch nichts mehr, und so feierte der Neuling einen gelungenen Abschluss seiner ersten Oberliga-Saison. Die Fans feierten es – mit Bier zu Sonderpreisen.

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Kevin Müller (80. Felix Burkhardt), Andrej Schlecht, Max Brendle (22. Noah Haller), Marius Oberle, Nils Schuon, Niklas Schäuffele, Marc Wissmann (70. Simon Bok), Fabio Pfeifhofer, Pascal Schoch (88. Marcel Sieber), Janik Michel.

SG Sonnenhof Großaspach: Maximilian Reule – Jan Elias Rahn (46. Volkan Celiktas), Hakan Kutlu, Marco Manduzio, Niklas Mohr, Fabian Benko, Anthony Mbem-Som Nyamsi (49. Bleart Dautaj), Luca Wöhrle (46. Albin Sahiti), Marlon Dinger, Bastian Frölich, Nico Engel (89. Tim Häußermann).

Tore: 1:0 Bastian Frölich (39., Eigentor), 2:0 Marc Wissmann (64.), 2:1 Volkan Celiktas (66.).

Schiedsrichter: Sonja Reßler (Neckarau); Marvin Hoffmann, Matthias Fahrer.

Zuschauer: 222.