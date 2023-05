Ein abwechslungsreiches Spiel sahen die 300 Fans im Panoramastadion des FC Holzhausen. Nach einer überraschenden Gästeführung drehten die Gastgeber das Spiel.

Erste Halbzeit

Beim FC Holzhausen saß zu Beginn etwas überraschend Nils Schuon auf der Bank. Die ersten 15 Minuten bestanden größtenteils im Abtasten beider Teams ohne nennenswerte Strafraumszenen. Bemerkenswert war, dass die Platzherren ihre Angriffe meist über die schnellen Außen Kevin Müller und Fabio Pfeifhofer vortrugen.

So kam nach der Anfangsphase Fabio Pfeifhofer nach einem Pass von Pascal Schoch etwas zu spät, und Kevin Müller wurde im letzten Moment von Keeper Matthias Layer ausgebremst. Aus heiterem Himmel fiel dann das 0:1. Frederik Schumann hatte sich auf der linken Seite gegen Enrico Huss durchgesetzt und mustergültig auf Maximilian Ziesche geflankt, der knapp innen am linken Pfosten vorbei einköpfte. Hennig Schwenk war zwar mit einer Hand noch leicht am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Auf der Gegenseite lenkte der Gästekeeper einen Hammer von Janik Michel an den Pfosten. Doch als Fabio Pfeifhofer Jeffrey Idehen stehengelassen hatte, nagelte er das Spielgerät zum Ausgleich ins Netz. Glück für Holzhausen war, dass Frederik Schumann im Gegenzug den Ball nur an die Latte zimmerte. Weiter ging es mit einer Müller-Chance (knapp am Pfosten vorbei). In der Folgeaktion musste Layer eine herrliche Michel-Direktabnahme parieren. So blieb es beim 1:1 zur Pause.

Zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst Pascal Schoch nach zehn Minuten eine Riesenchance nach einem Laufduell alleine Richtung Tor, doch er blieb am Keeper hängen. Nach einer knappen Stunde brauchte zunächst Fabio Pfeifhofer nach feinem Pass von Janik Michel etwas zu lange, als jedoch Pascal Schoch den Torjäger schön bediente, jagte Michel das Spielgerät zur Führung ins Netz. Es war sein 23. Saisontor. Es folgte der Doppelschlag: Keine drei Minuten später setzte sich der flinke Kevin Müller nach Michel-Vorarbeit links durch und schoss überlegt zum 3:1 ein. Janik Michel bot sich in der 88. Minute noch einmal eine Riesenchance nach toller Vorarbeit von Fabio Pfeifhofer, er vergab aber die Vorentscheidung. Dann machte er sein Tor Nummer 24 eben eine Minute später. Marius Oberle zog aus 20 Metern ab, Gästeschlussmann Matthias Layer konnte nur abklatschen, und Janik Michel war zur Stelle und schob locker zum 4:1 ein. Premiere für Julian Oberle: Es war seine erste Torvorlage der Saison. Das 4:2 durch Frederik Schumann viel praktisch mit dem Schlusspfiff in der Nachspielzeit und tat nicht mehr weh. Bitter: In der 68. Minuten musste Pascal Schoch angeschlagen raus und wurde durch Tim Göttler ersetzt.

FC Holzhausen – 1. Göppinger SV 4:2 (1:1).

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Noah Haller, Marius Oberle, Kevin Müller (80. Julian Oberle), Enrico Huss (87. Marcel Sieber), Marc Wissmann (73. Nils Schuon), Janik Michel, Pascal Schoch (68. Tim Göttler), Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Niklas Schäuffele.

1. Göppiner SV: Matthias Layer, Berk Yalman (66. Gentian Lekaj), Tyron Profis (67. Mirhan Inan), Jeffrey Idehen (53. Marvin Leonhardt), Levin Steinbrenner (24. Janick Schramm), Max Ziesche, Domenic Brück, Max Julian Hölzli, Filip Milisic, Frederik Schuhmann, Lars Grünewald,

Tore: 0:1 Maximilian Ziesche (29.), 1:1 Domenic Brück (37.), 2:1 Janik Michel (62.), 3:1 Kevin Müller (64.), 4:1 Janik Michel (90.), 4:2 Frederik Schumann (90.+3).

Schiedsrichter: Michael Zeiher (Poppenweiler). Assistenten: Jonas Rosenberger, Burak Kurban.

Zuschauer: 300.