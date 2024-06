1 Freude bei Trainer Mario Klotz (li.), Fabio Lissera: Der FC 08 Villingen steigt in die Fußball-Regionalliga auf. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Patrick Hipp

Spannender geht es nicht. Am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga sichert sich der FC 08 Villingen die Meisterschaft und den Direktaufstieg in die Regionalliga. Der 1. Göppinger SV nimmt an der Aufstiegsrunde teil, die SG Sonnenhof Großaspach wird nur Dritter.









Link kopiert



Was für ein Herzschlagfinale in der Fußball-Oberliga: Am letzten Spieltag sicherte sich der FC 08 Villingen den Direktaufstieg durch ein 3:2 vor 4100 Zuschauern gegen den 1. CfR Pforzheim. Der 1. Göppinger schob sich durch ein 7:0 gegen den FSV Hollenbach noch auf den zweiten Platz vor und nimmt an der Aufstiegsrunde teil. Der große Verlierer beim Saisonfinale war die SG Sonnenhof Großaspach. Der Vorjahres-Vizemeister rutschte durch das 1:1 beim FC Holzhausen noch auf den dritten Platz ab. Holzhausen steigt dennoch in die Verbandsliga ab. Der SSV Reutlingen (6:0 gegen den ATSV Mutschelbach) bleibt drin, wenn der württembergische Vizemeister aufsteigt.