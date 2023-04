6 Michael Kleinschrodt (rechts) auf dem Weg zum 0:1. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers haben im Aufstiegsrennen der Fußball-Oberliga gegen den FSV Hollenbach 0:1 verloren. „Das wirft uns nicht um“, sagt Kapitän Kevin Dicklhuber.









So haben sich die Stuttgarter Kickers den Einstieg in die Osterfeiertage nicht vorgestellt. Denn sie kassierten am Donnerstagabend nicht nur das erste Gegentor in diesem Kalenderjahr – sondern auch die erst zweite Saisonniederlage in der Fußball-Oberliga nach dem 11. September beim FV Ravensburg. Nach den 90 Minuten entführten die Gäste des FSV Hollenbach nicht einmal unverdient durch ein 1:0 (0:0) die beiden Punkte aus dem Gazi-Stadion.

„Das ist bitter, aber wir müssen die Niederlage akzeptieren“, sagte Manager Marc Stein, genau wie die 4100 Zuschauer, die enttäuscht den Heimweg antraten. Das war auch Trainer Mustafa Ünal, der zugab: „Der Sieg war sicher nicht unverdient, wir wollten es spielerisch lösen, das ist uns zu selten gelungen.“

Hollenbach mit besseren Chancen

Denn die Kickers kamen von Beginn an nicht gut ins Spiel, schon in der zweiten Minute musste Torwart Maximilian Otto reaktionsschnell gegen Michael Kleinschrodt klären. Überhaupt hatten die Hollenbacher insgesamt die bessern Chancen, lediglich Halim Eroglu besaß kurz vor der Pause eine wirklich gute Gelegenheit für die Blauen.

Das Tor aber machten die Gäste. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld des eingewechselten Lukas Kiefer ging wieder Kleinschrodt auf und davon, umspielte noch den Torwart und schob in der 69. Minute zur Führung ein. Dabei blieb es – und das Fazit des Kapitäns Kevin Dicklhuber lautete: „Wir waren nicht griffig genug – der Bessere hat gewonnen. Doch das wirft uns nicht um.“

Auch wenn der Vorsprung in der Tabelle auf sieben Punkte gegenüber Verfolger SG Sonnenhof-Großaspach schmolz, die in letzter Minute noch zum Sieg gegen Neckarsulm kamen. „Das ist definitiv kein Rückschlag im Aufstiegskampf“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Wichtig ist, dass wir eine Reaktion zeigen.“ Die soll nächsten Freitag in Neckarsulm erfolgen, wo die Kickers zuletzt ja mit 3:2 im WFV-Pokal erfolgreich waren.

Kickers: Otto – Leon Maier, Polauke, Kolbe, Kammerbauer (83. Moos) – Campagna (68. Kiefer) – Eroglu (46. Berisha), Dicklhuber, Colic (68. Blank), Riehle – Loris Maier.