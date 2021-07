1 Nach nur wenigen Wochen muss Villingens zurückgekehrter Angreifer Danilo Cristilli (links) aus gesundheitlichen Gründen die Segel streichen. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen hat den 22-jährigen Mittelfeldspieler Mokhtar Boulachab vom FC Schaffhausen verpflichtet. Dafür muss Danilo Cristilli aufgrund körperlicher Probleme schon wieder aufhören. Angreifer Damian Kaminski verlässt ebenfalls die Villinger. "Ich möchte aber hier in der Region höherklassig weiterspielen", betont der 30-Jährige.

Eine weitere Neuigkeit: Das Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln am Samstag, 17. Juli (16 Uhr) in Villingen war am Mittwoch online bereits nach zwei Minuten (6000 Zuschauer) ausverkauft.

Boulachabs Hoffnungen

Doch zurück zu Villingens Verpflichtung Mokhtar Boulachab. Der Perspektivspieler zählte zuletzt zum U21-Team des FC Schaffhausen und stand beim Schweizer Zweitligisten kurz vor einem Profivertrag. Trotz einiger Angebote entschied sich Boulachab für den FC 08.

"Mokhtar befindet sich schon seit einigen Wochen bei uns im Probetraining und hat dabei einen richtig guten und überzeugenden Eindruck hinterlassen", lobt Cheftrainer Marcel Yahyaijan. "Er ist ein typischer Flügelspieler, zeichnet sich aus durch sehr gute Hereingaben und hohe Aggressivität im Spiel", charakterisiert ihn der 08-Trainer weiter.

"Die Qualität der Mannschaft, sowie das sehr gute Training in Villingen haben mich davon überzeugt, dass ich hier die nächsten fußballerischen Entwicklungsschritte machen kann", so Mokhtar Boulachab.

Probleme mit dem Knie

Verlassen wird den FC 08 hingegen überraschend der 24-jährige Stürmer Danilo Cristilli. "In den Spielen des südbadischen Pokals hat sich Danilo super reingehängt und auch seinen Teil zum Erfolg beigetragen. "Wir wussten, dass er seit seinem Kreuzbandriss 2017 immer wieder Probleme mit dem Knie hatte. Er wollte es jetzt noch mal wissen, muss jetzt aber auf seinen Körper hören und feststellen, dass er mit Schmerzen nicht mehr dauerhaft Fußball auf diesem hohen Niveau spielen kann", erläutert Marcel Yahyaijan den plötzlichen Abschied seines Stürmers. Da Cristilli kein Engagement mehr bei einem niederklassigen Verein erwägt, beendet er seine Karriere.

Kaminski gerne behalten

Intensive Gespräche gab es nach dem Pokalfinale mit Stürmer Damian Kaminski. Dabei hatte der FC 08 nach dem Pokalgewinn dem 30-jährigen Offensivmann noch mal ein verbessertes Angebot unterbreitet, um ihn zum Bleiben zu bewegen. "Damian ist vor allem menschlich ein sehr guter Junge, wir hätten ihn sehr gerne in Villingen behalten", betont FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

"Dass wir ihm noch einmal entgegengekommen sind, sollte dies unterstreichen." Auch Chefcoach Marcel Yahyaijan hätte sich über einen Verbleib Kaminskis in Villingen gefreut. Dennoch hat sich der Deutsch-Pole nach fünfeinhalb Jahren gegen den FC 08 entschieden, bleibt aber in der Region und will sich in Ruhe Gedanken machen, "wie es für mich fußballerisch weitergeht".