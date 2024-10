Fußball Oberliga Baden-Württemberg: TSG Balingen landet Kantersieg in Unterzahl

1 Wieder einmal viel Grund zum Jubel hatten die Balinger Spieler am Freitagabend beim 7:0-Erfolg beim SV Fellbach. Foto: Eibner-Pressefoto/Luan Bahtijari/Eibner-Pressefoto/Luan Bahtijari

Der Tabellenführer putzt im Flutlichtspiel beim SV Fellbach den Aufsteiger mit 7:0 (3:0). Einer sieht Rot beim Isik-Team; ein Anderer schnürt einen Dreierpack.









Das Team von TSG-Chefcoach Murat Isik übernahm auch beim heimstarken Aufsteiger in Fellbach von Beginn an die Initiative und ging auch ohne Torjäger Halim Eroglu, der bei der türkischen U20-Nationalelf weilte, bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung: Die TSG kombinierte sich stark über die rechte Seite nach vorne; Sascha Eisele legte von der Grundlinie zurück in den Strafraum, wo Pedro Almeida-Morais den Ball in die linke Ecke schoss.