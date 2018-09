Fußball Nullachter schlagen Spielberg 2:1

Der FC 08 Villingen hat das Duell gegen den SV Spielberg mit 2:1 für sich entschieden. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Halbzeit. Wie Abwehrspieler Frederick Bruno das Spiel erlebt hat und was Jago Maric seinen "Jungs" in der Halbzeitpause mitgegeben hat, erfahrt ihr in unserem Video.