Fußball: Neziraj kommt zum FSV

1 Neu beim FSV: Joachim Sperker (links, dritter Vorstand) und Stephan Leipert (rechts, Sportlicher Leiter) begrüßen Meriton Neziraj beim FSV Rheinfelden. Foto: zVg/FSV Rheinfelden Die Löwenstädter vermelden kurz vor dem Saisonstart einen weiteren Zugang für die Abwehrreihe.







Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden hat knapp zehn Tage vor dem Saisonstart in die Landesliga Südbaden, Staffel II, einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Vom Schweizer FC Pratteln zieht es Meriton Neziraj in die Löwenstadt. „Meriton ist gelernter Innenverteidiger und war bisher beim FC Pratteln in der Mannschaft. Mit seiner Verpflichtung wird eine Lücke in der Mannschaft von Anton Weis geschlossen und die Kaderbreite verstärkt“, freut sich FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna über die Verpflichtung des Abwehrmannes. Bevor die Mannschaft von Anton Weis in den Ligabetrieb startet, wartet am kommenden Samstag die erste Pokalrunde im SBFV-Rothaus-Pokal auf den FSV. Um 16 Uhr gastiert der Landesligist beim Freiburger Bezirksligisten SG Simonswald/Obersimonswald.