Fußball: Neuzugang Manasse Fionouke gibt guten Einstand

Der Deutsch-Togolese, ein neuer Innenverteidiger, feierte gegen Al-Hilal sein Debüt für die TSG Balingen.
Das Highlight-Spiel gegen Al-Hilal war für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis. Doch vielleicht war es für Manasse Fionouke noch einen Tick besonderer als für seine Kollegen. Denn zum Einen kam der 26-jährige Innenverteidiger zu seinem Debüt für die TSG Balingen. Zum Anderen hatte er die Chance, sich nach Abpfiff noch mehrere Minuten lang mit Kalidou Koulibaly, noch vor wenigen Jahren einer der weltbesten Spieler auf seiner Position, auszutauschen.