Fußball: Neuzugang Manasse Fionouke gibt guten Einstand

Das Highlight-Spiel gegen Al-Hilal war für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis. Doch vielleicht war es für Manasse Fionouke noch einen Tick besonderer als für seine Kollegen. Denn zum Einen kam der 26-jährige Innenverteidiger zu seinem Debüt für die TSG Balingen. Zum Anderen hatte er die Chance, sich nach Abpfiff noch mehrere Minuten lang mit Kalidou Koulibaly, noch vor wenigen Jahren einer der weltbesten Spieler auf seiner Position, auszutauschen.

„Gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben“

„Er hat heute schon gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben. Er bringt Tempo mit und war gut am Mann“, fand TSG-Cheftrainer Murat Isik nach dem Freundschaftsspiel gegen den saudischen Rekordmeister lobende Worte für seinen neuen Schützling. Isik ergänzte auch: „Natürlich wird er ein bisschen brauchen, um unsere Abläufe kennenzulernen.“

106 Regionalliga-Spiele auf dem Buckel

Fionouke spielte zuletzt für den FC Teutonia Ottensen in der Regionalliga Nord. Insgesamt kommt der 26-Jährige mit der Erfahrung von 106 Regionalliga-Spielen nach Balingen. Dreimal lief er im DFB-Pokal auf: 2021 mit den Sportfreunden Lotte gegen den Karlsruher SC, 2022 mit dem SV Straelen gegen den FC St. Pauli und in der vergangenen Saison mit Teutonia gegen Darmstadt 98. Außerdem spielte er mit Holstein Kiel und dem Niendorfer TSV in der U19-Bundesliga sowie in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen.

Kommt noch ein Sechser?

Die TSG Balingen verstärkt sich also zum Saisonbeginn noch einmal in der Innenverteidigung. Und wie sieht es mit einem in den vergangenen Wochen kolportierten neuen Mann für das defensive Mittelfeld aus? „Wenn sich noch etwas tut, dann sehr gerne – für mehr Robustheit. Aber es ist auch nicht so, dass wir in dem Bereich noch unbedingt Verstärkung brauchen“, stellte Isik am Mittwochabend klar.