Fußball Neuer Trainer für den FC 08 Villingen

Das öffentliche und das sportliche Leben steht so gut wie still. Auch die Fußballvereine im Profi- und Amateurbereich stehen der gegenwärtigen Situation einigermaßen macht- und ratlos gegenüber. Dennoch verkündet der FC 08 Villingen gerade in dieser schwierigen Situation eine richtungsweisende Entscheidung: Neuer Cheftrainer der Nullachter wird Marcel Yahyaijan.