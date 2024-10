Fußball-Nations-League: Vor Deutschland-Spiel: Niederlande nur Remis in Ungarn

2 Der ehemalige Freiburger Roland Sallai schoss das erste Tor Ungarns. Foto: Denes Erdos/AP//dpa

Die Niederlande kommt vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in der Nations League nicht über ein Remis in Ungarn hinaus. Oranje gelingt der Ausgleich aber in Unterzahl.









Link kopiert



Budapest - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor dem Duell mit Deutschland am Montag verpatzt. In Budapest kam Oranje gegen Ungarn nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Das Team von Nationaltrainer Ronald Koeman bleibt in der Gruppe A3 mit fünf Punkten auf Platz zwei hinter Deutschland mit sieben Zählern. Ab der 79. Minute waren die Gäste nur noch mit zehn Mann auf dem Feld, weil Kapitän Virgil van Dijk mit Gelb-Rot vom Feld musste. Der Abwehrchef fehlt damit auch im Klassiker am Montag.