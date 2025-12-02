Nach dem Nations-League-Finale spricht Ann-Katrin Berger über ihre Perspektive beim DFB. Fußball-Bundestrainer Christian Wück will zeitnah eine Entscheidung treffen.
Madrid - Ann-Katrin Berger kann sich gut vorstellen, noch bis zur WM 2027 im deutschen Tor zu stehen. "Wenn der Trainer mich haben möchte und wir uns einfach einig sind, dann werden wir sehen, was die Zukunft sagt", erklärte die 35 Jahre alte Stammtorhüterin nach der 0:3-Niederlage im Nations-League-Finalrückspiel gegen Spanien in Madrid. Sie wolle aber erst das zeitnahe Gespräch mit Fußball-Bundestrainer Christian Wück abwarten.