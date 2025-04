Fußball-Nationalteam: Leipzig, Leverkusen, Lernen? Was Wagner ab Sommer plant

FC 08 Villingen – FSV Frankfurt So haben Steffen Breinlinger und Tim Görner das 1:5 des FC 08 gesehen

Das Ziel unter Flutlicht am Freitagabend war ein Heimsieg – am Ende sahen die 749 Zuschauer in der MS Technologie-Arena ein bitteres 1:5 (1:0) des FC 08 Villingen im Regionalliga-Duell gegen den FSV Frankfurt. Das sagten die Trainer Steffen Breinlinger und Tim Görner nach der Partie.