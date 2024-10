Fußball-Nationalteam: Erster DFB-Kader unter Wück mit zwei neuen Spielerinnen

2 Christian Wück feiert im Wembley-Stadion gegen England sein Debüt als Trainer der deutschen Fußballerinnen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Vor seinem Debüt als Bundestrainer holt Christian Wück für die Duelle in England und gegen Australien zwei neue Gesichter ins DFB-Team. Fünf Spielerinnen, die bei Olympia fehlten, kehren zurück.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Für sein Debüt als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen setzt Christian Wück auf zwei neue Gesichter in seinem 23-köpfigen Aufgebot. Erstmals dabei sind die Leipziger Stürmerin Giovanna Hoffmann (25) und Frankfurts Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe (21). Wück steht in den Testspielen gegen England im Londoner Wembley-Stadion am 25. Oktober (20.30 Uhr/ARD) und drei Tage später gegen Australien (18.30 Uhr/ZDF) in Duisburg erstmals an der Seitenlinie des DFB-Teams.