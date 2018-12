Fußball Nationalspieler in der Bezirksliga

Warum? Viele Verletzungen spielten eine Rolle, genauso Ungeduld. Mit 14 Jahren hatte er sich wohl zum ersten Mal das Kreuzband gerissen. Es folgten zahlreiche Blessuren an beiden Knien. Der Gipfel war 2016 ein erneuter Kreuzbandriss. Doch Fischer ist ein Kämpfer, hat sich nie unterkriegen lassen. Es immer wieder versucht. Ohne Erfolg. Manche warfen dem einstigen Riesentalent auch vor, nicht die richtige Einstellung zu haben. "Faul war ich nicht. Über die Einstellung kann man sicher streiten. Und ja: Jeder junge Mensch lebt auch mal. Bei mir wurde da aber viel hinein interpretiert. Ich habe nicht übertrieben gelebt", sagte er diesbezüglich einmal und räumte die Gerüchte aus.

Dass es so gelaufen ist, wie es nunmal gelaufen ist, darüber macht sich Fischer keinen Kopf –­ nicht mehr. "Ich bin zufrieden so wie es ist", versichert er glaubhaft. Zumal er sich gemeinsam mit seiner Frau Anna und einem Partner längst im Immobilienbereich ein zweites Standbein ("Das ist ein stabiles, Fußball ist Tagesgeschäft") aufgebaut hat. Er lebt wieder in seiner Stuttgarter Heimat. "Wegen des Fußballs werde ich meinen Lebensmittelpunkt Stuttgart nicht mehr verlassen." So viel steht fest. Von der Schnelllebigkeit des Fußballs hat der einstige Wandervogel genug. Er ist stolz darauf, den Absprung geschafft zu haben.

Mit seiner neuen Leidenschaft Futsal lässt sich das bestens verbinden. Lange musste sein Kumpel Bessem Lamari um ihn kämpfen. Doch die Hartnäckigkeit des Betreuers vom TSV Weilimdorf zahlte sich aus. Fischer heuerte beim höchstklassigsten Stuttgarter Futsal-Team an – und schlug glänzend ein. Acht Saisonspiele hat er erst gemacht, aber schon 21 Tore. In der höchsten Klasse Deutschlands, der viergeteilten Regionalliga. Nebenbei, wenn es die Zeit erlaubt, stürmt Fischer auch noch auf dem Großfeld. Für den GSV Maichingen, dort ist sein alter Freund und Mitspieler Dirk Prediger als Spieler-Co-Trainer aktiv, hat er in zehn Bezirksligaspielen 13 Treffer markiert.

Fischer – der Mann mit der eingebauten Toregarantie. Die Knipserqualitäten schätzt auch der Futsal-Bundestrainer: "Manuel ist unglaublich gefährlich vor dem Tor, kann den Ball behaupten und mit links und rechts klasse schießen", lobt Loosveld. Das hohe Tempo, die vielen Torabschlüsse, die Handlungsschnelligkeit – das alles kommt Fischers Spielweise entgegen. Wenn er von dem Spektakel unterm Hallendach spricht, klingt er fast wie ein Missionar in Sachen Futsal. "Ich kann diese Sportart nur Wärmstens empfehlen. Denn was man auf kleinem Raum lernt, das geht auch auf großem Raum", erklärt Fischer. Was er damit sagen will: Der kunstvolle Umgang mit dem Ball, die technischen Fertigkeiten, das genaue Passspiel, die Eins-gegen-Eins-Situationen sind auch eine gute Schule für den Fußball auf dem Großfeld. "Die typisch deutschen Tugenden verkörpern inzwischen doch viele Nationen, also müssen wir hierzulande schon im Nachwuchsbereich stärker die Technik, die Dribblings fördern", findet Fischer.