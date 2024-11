Fußball-Nationalmannschaft: Wirtz wieder fit: Nagelsmann trainiert mit allen Spielern

1 Alle an Bord für die Nations League: Bundestrainer Nagelsmann konnte mit allen verbliebenen Spielern trainieren. Foto: Uwe Anspach/dpa

Florian Wirtz verpasste die ersten Trainingseinheiten in Frankfurt wegen eines Infekts. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina ist das Supertalent von Bayer Leverkusen wieder dabei.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina hat Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals mit allen verbliebenen Nationalspielern trainieren können. Bei der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstagvormittag war auch der Leverkusener Florian Wirtz mit dabei. Der 21-Jährige hatte in den vergangenen Tagen in Frankfurt/Main wegen eines Infekts pausiert.

Nagelsmanns Kader für den Jahresabschluss am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) umfasst noch 22 Profis, darunter drei Torhüter. Der Stuttgarter Angelo Stiller war am Mittwoch mit muskulären Problemen abgereist, der Bundestrainer verzichtete aber auf eine Nachnominierung. Laut UEFA-Regeln darf er 23 Akteure in seinem Aufgebot haben. Lesen Sie auch Sieg sichert Platz eins In der Nations League geht es für die DFB-Auswahl noch um den Gruppensieg, Deutschland steht bereits als Teilnehmer des Viertelfinales im März fest. Das erklärte Ziel ist die Qualifikation für das Finalturnier im Sommer 2025, das in Deutschland stattfinden könnte. Nagelsmann hatte zu Wochenbeginn angekündigt, auch wegen der sportlich komfortablen Ausgangslage zu Kompromissen bei der Aufstellung bereit zu sein und zuletzt viel beanspruchte Spieler schonen zu können. Ob zum Beispiel Wirtz nach seiner Genesung in Freiburg zum Einsatz kommt, ist somit offen.