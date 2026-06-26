Fußball-Nationalmannschaft: Wie Nagelsmann das Zauberduo Wusiala starkredet

Der Flow der Heim-EM will sich beim Offensiv-Duo Musiala und Wirtz bei der WM in Amerika einfach nicht einstellen. Der Bundestrainer beschwört ihn nach dem 1:2 gegen Ecuador für die K.o.-Phase.
East Rutherford - Er kommt einfach nicht, der große "Wusiala"-Moment. Bei der Heim-Europameisterschaft 2024 legten Jamal Musiala und Florian Wirtz als erste Torschützen einen Knallstart hin. Im Zusammenspiel zauberten sie und ergänzten sich fast schon blind. Deutschland feierte ein neues, junges Zauber-Duo. Und zwei Jahre später? Geht das Warten auch nach dem dritten WM-Spiel und dem tabellarisch folgenlosen 1:2 gegen Ecuador weiter.