Fußball-Nationalmannschaft: Vier Tore für ein gutes WM-Gefühl - Undav trifft doppelt

Vor dem Abflug in die USA weckt die DFB-Elf Lust auf die WM. Das 4:0 gegen Finnland verlängert die Siegesserie. Der Bundestrainer zeigt in Mainz auch Mut mit zwei Jungstars.
Mainz - Als die Pflicht getan war, klatschte Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler lächelnd ab. Froh waren auch die Fußballfans in Mainz, die das DFB-Team nach dem lockeren 4:0 (1:0) gegen Finnland mit viel Applaus in Richtung USA verabschiedeten. Zwei Wochen vor dem WM-Ernstfall gegen Curaçao haben Doppelpacker Deniz Undav und seine Offensivkollegen Vorfreude auf das Turnier in Amerika entfacht.