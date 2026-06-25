Einspielen vor Rotieren: Der Bundestrainer kündigt nur zwei Umstellungen in der Startelf an, obwohl der Gruppensieg schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador perfekt ist.
East Rutherford - Julian Nagelsmann wird trotz des schon feststehenden Gruppensieges der Fußball-Nationalmannschaft im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador die Startelf lediglich auf zwei Positionen verändern. "Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir müssen", kündigte der Bundestrainer rund 20 Stunden vor dem Anpfiff heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford bei New York an. Deniz Undav soll damit auch im dritten Spiel erneut als Joker von der Bank kommen.