Die Nationalmannschaft bezieht ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Was der Umzug für das Team vor dem Turnierauftakt bedeutet und was in North Carolina zuerst ansteht.
Winston-Salem - Mit dem Einzug ins Turnier-Quartier in Winston-Salem beginnt für Julian Nagelsmann die nächste WM-Etappe. Am Vormittag Ortszeit in Chicago hebt der Flieger mit der Fußball-Nationalmannschaft mit Richtung North Carolina ab. Knapp zwei Stunden später wird die DFB-Auswahl auf dem Smith Reynolds Airport in Winston-Salem landen.