Deniz Undav hat wieder zugeschlagen. Und das gleich doppelt. Mit seinen Toren schießt der Stuttgarter die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste in die K.-o.-Runde der Fußball-WM.
Toronto - Alle herzten Super-Joker Deniz Undav. Die Teamkollegen und Bundestrainer Julian Nagelsmann fielen dem Doppeltorschützen um den Hals oder klatschten ihn ab. Für die emotionale Siegesfeier nach dem 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste stürmten auch die TV-Experten und früheren Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels auf den Rasen in Toronto. Undav traf in der 68. Minute erst zum wichtigen Ausgleich - und in der sehr späten Nachspielzeit (90.+4) entfachte der 29-Jährige mit dem Siegtreffer große WM-Euphorie in der Heimat. "Jetzt einfach den Flow mitnehmen", gab Undav im ZDF den Weg vor.