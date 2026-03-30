Drei Tage nach dem 4:3 in der Schweiz legt die deutsche Nationalelf zu Hause nach. Der von den Stuttgarter Fans geforderte Deniz Undav trifft entscheidend.
Stuttgart - Der WM-Kurs stimmt. Lokalheld Deniz Undav hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach zahlreichen Wechseln in der zweiten Hälfte doch noch zum zweiten Sieg im zweiten Testspiel des Jahres geschossen. Beim 2:1 (1:0) gegen Ghana feierten die 52.723 Zuschauer in Stuttgart den VfB-Profi nach seinem Siegtor in der 88. Minute. Drei Tage nach dem wilden und torreichen 4:3 in der Schweiz fehlte es der deutschen Offensive bis auf einen verwandelten Handelfmeter von Kai Havertz (45.+3) und Undavs Joker-Tor aber an der Effektivität.