Woltemade im England-Hoch, Wirtz im England-Tief, Schlotterbeck zurück: Wie der Bundestrainer die DFB-Elf auf Kurs bringen will und warum gegen Luxemburg und Nordirland nichts schiefgehen darf.
Herzogenaurach - Machen - und weniger reden. Mit diesem plakativen Motto will Julian Nagelmann nach dem holprigen Start in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 einen Stimmungsumschwung bei der deutschen Nationalmannschaft herstellen. Sechs Punkte aus den Spielen gegen Fußball-Zwerg Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und drei Tage darauf in Belfast gegen Nordirland sind jetzt Pflicht für den Bundestrainer.