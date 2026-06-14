Dieses Mal gibt es keinen WM-Fehlstart, sondern ein Torfest. Beim Comeback von Rekordkeeper Neuer gelingt ein 7:1 gegen den krassen Außenseiter aus der Karibik. Ein kurzer Durchhänger ist verkraftbar.
Houston - Zum WM-Traumstart dröhnte aus den Lautsprechern der Kult-Hit "Tage wie diese", die vielen Fans schwenkten glückselig die schwarz-rot-goldenen Fahnen und das deutsche Team ging geschlossen auf die erste kleine Ehrenrunde. Beim Länderspiel-Comeback des nahezu arbeitslosen Rekordtorhüters Manuel Neuer haben Deutschlands Fußballer mit dem 7:1 (3:1)-Torfest gegen den krassen Außenseiter Curaçao für den erwarteten Budenzauber in Houston gesorgt.