Okay, es war nur Curaçao. Aber «sieben Tore musst du erstmal schießen», sagt Julian Nagelsmann. Warum ihm die vielen verschiedenen Schützen und auch die Art der Tore so wichtig sind.
Houston - Sieben Tore, sechs Schützen: Beim Traumstart ins Mega-Turnier in Amerika mit dem zweithöchsten deutschen WM-Sieg imponierte Julian Nagelsmann besonders die Offensivkraft seiner Mannschaft. "Wir haben Tore aus Standards gemacht, Tore aus Ballbesitz, Tore aus Umschaltaktionen nach Ballgewinn", schwärmte der Bundestrainer nach dem 7:1 gegen Curaçao.