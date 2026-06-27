Nach der Niederlage gegen Ecuador sucht der Bundestrainer den verlorenen WM-Lauf. Paraguay wird zur ersten K.-o.-Prüfung der Nationalmannschaft. Der Druck steigt - und Experten geben Ratschläge.
Winston-Salem - Einen Tag früher als zunächst befürchtet hatte Julian Nagelsmann doch schon Gewissheit. Europameister Spanien sorgte mit seinem Sieg gegen Uruguay in der großen WM-Rechnerei um die Zuordnung der Gruppendritten für Klarheit beim Bundestrainer. Der erste K.-o.-Gegner der Fußball-Nationalmannschaft beim XXL-Turnier heißt am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough Paraguay.