Fußball-Nationalmannschaft: Peinlicher Quali-Start: Historische Schlappe für Nagelsmann

So muss Deutschland sogar um die WM-Teilnahme bangen. Gegen Außenseiter Slowakei ist die Mannschaft von Julian Nagelsmann beim Start in die Qualifikation völlig von der Rolle.
Bratislava - Sichtlich angeschlagen stapfte Julian Nagelsmann über den Rasen von Bratislava, diese Niederlage war auch ein Wirkungstreffer für den Bundestrainer. Von wegen große Titelträume, es war ein krachender Fehlstart für die total verunsicherte Fußball-Nationalmannschaft. Mit dem 0:2 (0:1) in der Slowakei ist das DFB-Team auf dem Weg zur WM 2026 gleich beim ersten Schritt ganz böse ausgerutscht. Der Griff nach dem goldenen WM-Pokal ist so nur kühnes Wunschdenken.