Julian Nagelsmann und sein Team starten ihre USA-Reise in Chicago – ohne große WM-Stimmung, aber mit angenehmen Temperaturen und Erinnerungen an ein Turnier vor 32 Jahren.
Chicago - Nach der Ankunft in Amerika wird es Bundestrainer Julian Nagelsmann im Teamhotel des DFB nördlich der Innenstadt von Chicago an nichts mangeln. Nur von WM-Stimmung ist auch im noblen Waldorf Astoria im Stadtteil Gold Coast nichts zu spüren. Schwarz-rot-goldene Fähnchen werde man nicht aufhängen, sagte ein Hotel-Mitarbeiter am Vorabend der erwarteten Ankunft der Fußball-Nationalmannschaft. Man behandle alle Gäste grundsätzlich diskret.