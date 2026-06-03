Nach dem Flug in die USA beginnt Julian Nagelsmann mit dem Feinschliff für die WM. Der Bundestrainer bereitet sein Team jetzt auf spezielle Weise vor - und muss gleich wichtige Entscheidungen treffen.
Chicago - Julian Nagelsmann stieg als Letzter aus dem Mannschaftsbus. Er winkte noch schnell in Richtung der wartenden Fans und verschwand dann mit flottem Schritt in dem riesigen Teamhotel mit seinen 60 Stockwerken. Weit mehr als zwei Stunden waren vergangen zwischen der Landung der Fußball-Nationalmannschaft auf dem O'Hare International Airport von Chicago und der Ankunft am Seiteneingang des Waldorf Astoria.