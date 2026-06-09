Vom gefeierten Torschützen in der Qualifikation zum Ersatzmann bei der WM: Warum Nick Woltemade in Amerika nur noch Backup ist – und was Bundestrainer Nagelsmann trotzdem an ihm schätzt.
Winston-Salem - Beim ersten Trainingsspiel im WM-Quartier gehörte Nick Woltemade mit Jamal Musiala und Florian Wirtz zum Team mit den lila Leibchen. Die Zuteilung zur Zauberfraktion der Fußball-Nationalmannschaft brachte dem Stürmer aber auch kein Glück. "Uhhhhhh", hallte der Ruf der Enttäuschung von der mit 3.000 Fans gefüllten Tribüne im W. Dennie Spry Stadium in Winston-Salem. Woltemade hatte gerade eine große Torchance vergeben.