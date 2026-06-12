Fußball-Nationalmannschaft: Neuers Comeback-Gefühle und die Aura des Rekordtorwarts

Manuel Neuer ist wieder da. Nicht nur bei Gegnern löst das spezielle Gefühle aus. Der Rekordtorwart trägt sich bei seiner fünften WM-Teilnahme in viele Bestenlisten ein. Ein besonderes Novum ist drin.
Winston-Salem - Joshua Kimmich gab Manuel Neuer bei der Aufnahme des Teamfotos einen kräftigen Klaps von hinten auf die breiten Schultern. Der traut sich was, werden sich Nathaniel Brown und Assan Ouedraogo gedacht haben. Für die jungen WM-Neulinge in der Fußball-Nationalmannschaft ist Deutschlands Rekordtorwart vor dem Comeback des Jahres am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao eine Art Überfigur.