Fußball-Nationalmannschaft: Neuer will während WM nicht über DFB-Rücktritt nachdenken

Manuel Neuer möchte sich in Amerika nicht mit einem endgültigen Abschied vom DFB-Team beschäftigen. Was der Rekordtorwart über seine Zukunft denkt und warum er den WM-Titel für möglich hält.
Winston-Salem - Manuel Neuer rechnet nicht mit weiteren Einsätzen in der Fußball-Nationalmannschaft über die WM hinaus. Er will sich mit einem dann endgültigen Karriereende im DFB-Team aber aktuell nicht beschäftigen. "Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie in zwei Jahren dann wieder bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen", sagte der deutsche Rekordtorwart bei einer Pressekonferenz in Winston-Salem.