Fußball-Nationalmannschaft: Neuer weist Schuld an Ecuadors Siegtreffer zurück

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor hat für viel Aufregung gesorgt. Bei der WM läuft es nicht rund für den Rekordtorwart. Eine entscheidende Situation gegen Ecuador wird heiß diskutiert.
East Rutherford - Manuel Neuer hat die Frage nach einem Torwartfehler beim Siegtreffer Ecuadors gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft energisch verneint. "Auf gar keinen Fall", schloss der Rekordschlussmann seine ausführliche Erklärung zur Ursache und zum Ablauf der fatalen Situation in der 77. Minute, als Gonzalo Plata den Ball über seine fangbereiten Arme zum entscheidenden 2:1 für die der Südamerikaner ins Tor schoss.