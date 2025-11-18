Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns WM-Glücksgefühl bei Country Roads und Pizza

Pizza in der Kabine, Jubel bei den Fans: Die DFB-Elf holt doch noch souverän das WM-Ticket. Bei Kapitän Kimmich löst das besondere Gefühle aus. Der Bundestrainer fliegt als Erster in die USA.
Leipzig - Der US-Gassenhauer "Take me home, country roads" war gerade bei der DFB-Jubelparty in Leipzig verklungen, da schritt Julian Nagelsmann an den Fans vorbei zum TV-Interview. Applaus und Zuspruch schlugen ihm entgegen. Aber Genugtuung nach viel Kritik wollte der Bundestrainer mit dem WM-Ticket in der Tasche nicht für sich reklamieren. Auch nicht nach sechs Treffern für das Hochgefühl gegen die Slowakei.