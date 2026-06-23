Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns neuer WM-Weg mit Fokus statt Freizeitfahrt

Der gefeierte Gruppensieg wird für Julian Nagelsmann zu einer Herausforderung. Denn gegen Ecuador muss die Konzentration auf Top-Niveau bleiben. Erfahrungswerte gibt es in der WM-Historie nicht.
Winston-Salem - Als der Familientag mit Freizeit und Entspannung im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft pünktlich beendet war, krachte es mächtig in Winston-Salem. Das Südstaaten-Gewitter über dem Basecamp der Fußball-Nationalmannschaft war mit Blitz und Donner für Julian Nagelsmann ein Signal vom Himmel. Wie ein Wachrütteln im The Graylyn Estate, dass jetzt alle Sinne geschärft werden müssen.