Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns Haupt-Erkenntnisse in einer erfolgreichen Woche

Das Ziel zum Start ins WM-Jahr waren zwei Siege. Nach dem 4:3 in der Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana sind es nun sogar schon sieben in Serie. Der Bundestrainer sieht «Schritte nach vorne».
Stuttgart - Zwei Spiele, zwei Siege - Julian Nagelsmann verließ das Stuttgarter Stadion nach dem erreichten Wochenziel mit einem schon guten WM-Gefühl. "Wir haben Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt verarbeiten. Wir haben ein paar Schritte nach vorne gemacht Richtung WM", resümierte der Bundestrainer. Das spät erzwungene 2:1 gegen Ghana gefiel ihm als Trainer insgesamt sogar besser als das wilde und unterhaltsame 4:3 in der Schweiz.