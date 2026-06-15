Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmanns Belohnung und eine klare Hummels-Prognose

Nach der Tor-Party gegen Curaçao reist der DFB-Tross sofort zurück ins WM-Basiscamp. Während des Fluges gewinnt auch die Elfenbeinküste. Wie es an den kommenden Tagen nun weitergeht.
Winston-Salem - Tief in der deutschen Nacht waren die glücklichen deutschen WM-Fußballer nach ihrer 7:1-Auftaktgala gegen Curaçao wieder zurück in Winston-Salem. Um kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit setzte der Charterflieger mit dem DFB-Tross nach dem Flug aus Houston auf dem städtischen Smith Reynolds Airport auf. An Bord waren auch einige Spielerfrauen und Kinder, wie beim Ausstieg zu beobachten war.