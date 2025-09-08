Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann: Wirtz soll in Liverpool jetzt durchstarten

Florian Wirtz hatte einen schweren Saisonstart. Nach seinem Freistoßtor gegen Nordirland setzt der Bundestrainer darauf, dass es für seinen Schlüsselspieler nun auch im Verein aufwärtsgeht.

Köln - Julian Nagelsmann hofft nach dem womöglich befreienden Freistoßtor von Florian Wirtz gegen Nordirland auf eine Leistungssteigerung seines "wichtigsten Offensivspielers" beim FC Liverpool. "Für ihn ist es wichtig, dass in Liverpool der Knoten platzt. Ich hoffe, dass er ein Tor schießt und mal eins vorlegt", sagte der Bundestrainer nach dem 3:1 (1:1) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Köln.

Wirtz hatte nach seinem Millionen-Wechsel von Bayer Leverkusen zum englischen Meister keinen leichten Start in der Premier League. Seine Leistungen für Liverpool waren bisher eher durchschnittlich, im letzten Spiel gegen den FC Arsenal (1:0) wurde er von Krämpfen geplagt ausgewechselt. Am Sonntag (15.00 Uhr) steht für die Reds das Auswärtsspiel beim FC Burnley an.

Bei der Nationalmannschaft zeigte Wirtz beim 0:2 in der Slowakei eine schwache Leistung. Gegen Nordirland gelangen ihm bis zu seinem sehenswerten Freistoßtor längst nicht alle Aktionen. In Liverpool soll sich der 22-Jährige nun Selbstvertrauen holen, hofft der Bundestrainer.

"Wenn du bei einem Club ankommst, ist es wichtig, dass dann auch gute Momente kommen. Ich finde, er hat sich in jedem Spiel gesteigert. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, er soll etwas probieren, er soll etwas riskieren, er soll eins gegen eins gehen und darf auch mal den Ball verlieren", berichtete Nagelsmann von einem Gespräch mit Wirtz am Tag vor dem Länderspiel.

Wichtigster Offensivspieler für Nagelsmann

In Abwesenheit der für lange Zeit verletzten Jamal Musiala und Kai Havertz müsse Wirtz "das Heft des Handelns in die Hand nehmen", sagte Nagelsmann zur Führungsrolle des 22-Jährigen in der Offensive der DFB-Elf. "Wenn Kai fehlt, wenn Jamal fehlt, ist Flo unser wichtigster Offensivspieler."