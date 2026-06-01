Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann will enttäuschten Havertz in USA gut auffangen

Vom Champions-League-Frust zur WM-Vorfreude: Wie Angreifer Kai Havertz nach der bitteren Final-Niederlage neuen Mut schöpft - und Bundestrainer Nagelsmann ihn jetzt wieder stark machen will.

Mainz (dpa) -Bundestrainer Julian Nagelsmann will DFB-Stürmer Kai Havertz nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal schnell wieder aufbauen. Der 26-Jährige wird am Dienstag direkt nach Chicago fliegen und dort auf die Kollegen der Fußball-Nationalmannschaft treffen. "Wir brauchen Kai. Sein Tor gestern war außergewöhnlich. Wir werden ihn gut auffangen", sagte der Bundestrainer am Sonntagabend nach dem 4:0-Sieg im WM-Test gegen Finnland in Mainz.

Havertz hatte am Samstagabend das Führungstor für den englischen Meister aus London im Finale der Königsklasse erzielt. Am Ende gab es für sein Team aber eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Nagelsmann lobte den Stürmer dennoch für seinen Auftritt in Budapest.

Nagelsmann hofft auf WM-Auftrieb

"Man hat seine Bedeutung gesehen für die Mannschaft. Seinen Fleiß in der Defensive. Seine brutale Kopfballstärke, defensiv auch bei Standards. Er ist ein richtig guter Typ und ein Topspieler", sagte der Bundestrainer. Trotz der Niederlage könne ihm sein Tor "ein bisschen Auftrieb" für die WM geben, hofft Nagelsmann, der mit Havertz als WM-Stammkraft in der Sturmspitze plant. "Bei uns wird er freudig empfangen und wird eine gute Leistung zeigen", zeigte er sich überzeugt.

Havertz selbst hatte nach der Finalniederlage gleich "Riesenvorfreude" auf sein zweites WM-Turnier ausgedrückt. "Ich habe mir schon die ein oder anderen Videos angeguckt auf YouTube von den Jungs und kann es kaum erwarten, zu den Jungs zu stoßen", sagte der Stürmer.

In der Nationalmannschaft hatte Havertz wegen diverser Verletzungen von November 2024 bis zum März dieses Jahres gefehlt. Mit 21 Toren in 57 Länderspielen ist er der erfolgreichste Torjäger in Nagelsmann WM-Aufgebot.