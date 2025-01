Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann bindet sich bis 2028 an DFB: Titel gewinnen

1 Julian Nagelsmann bindet sich als Bundestrainer bis 2028 an den DFB. Foto: Federico Gambarini/dpa

Am Tag seines Festaktes zum 125-jährigen Bestehen kann der Deutsche Fußball-Bund stolz verkünden, dass Julian Nagelsmann über die WM 2026 hinaus Bundestrainer bleibt.









Link kopiert



Leipzig - Der Deutsche Fußball-Bund wartet schon vor den ersten Länderspielen der Nationalmannschaft im neuen Jahr mit einer Erfolgsmeldung auf. Julian Nagelsmann bleibt über die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hinaus Bundestrainer. Im Rahmen des Festaktes zu 125 Jahren DFB am Freitag in Leipzig unterschrieb der 37-Jährige einen neuen Vertrag bis 2028, wie der Verband am Morgen mitteilte.