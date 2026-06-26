Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann plant keine Kimmich-Versetzung ins Mittelfeld

Wie geht es nach der ersten WM-Niederlage weiter im Mittelfeld? Der Bundestrainer liefert eine klare Antwort. Pavlovic und Nmecha haben weiter sein Vertrauen - auch zum Start in die K.-o.-Phase.
East Rutherford - Julian Nagelsmann plant nach der ersten Niederlage der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft keine radikalen Umbauten. Der Bundestrainer schloss nach dem 1:2 gegen Ecuador im für die Tabelle nicht mehr wichtigen letzten Gruppenspiel vor allem eine Versetzung von Kapitän Joshua Kimmich ins Mittelfeld für das erste K.-o.-Spiel am Montag in der Runde der letzten 32 aus. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha haben weiter sein Vertrauen.