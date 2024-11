Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann holt Brandt und Nmecha zurück - Neuling Ortega

1 Julian Nagelsmann setzt zum Jahresausklang auf zwei Rückkehrer und einen Neuling. Foto: Arne Dedert/dpa

Julian Nagelsmann verzichtet auf größere Experimente. Zum Abschluss des EM-Jahres steht nur ein Neuling im Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft. Zwei Dortmunder kehren nach einem Jahr zurück.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Julian Nagelsmann holt für die letzten beiden Länderspiele des Jahres die Dortmunder Julian Brandt und Felix Nmecha überraschend zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. Das BVB-Duo gehört erstmals seit genau einem Jahr wieder zum DFB-Aufgebot, in dem Manchester Citys Ersatztorwart Stefan Ortega Moreno der einzige Neuling ist. Der Bundestrainer kann zudem wieder mit Jamal Musiala, Kai Havertz, Benjamin Henrichs und Robin Koch planen, die die Oktober-Partien in Bosnien-Herzegowina (2:1) und gegen die Niederlande (1:0) wegen Blessuren verpasst hatten.