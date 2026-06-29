Der Bundestrainer steht unter Druck. Nach Kritik der vielen Experten muss gegen Paraguay ein Sieg her. Sonst ist bei der WM wieder zu früh Schluss. Nagelsmann schließt Veränderungen nicht aus.
Foxborough - Julian Nagelsmann ist sich der großen Bedeutung des K.-o.-Spiels der Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay bewusst. "Im Fußball geht es nur ums Gewinnen. Wenn du gewinnst, ist alles perfekt. Wenn du verlierst, ist alles shit. Also müssen wir gewinnen", sagte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz vor der Partie der WM-Zwischenrunde heute (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough auf die Frage eines brasilianischen Journalisten auf Englisch.